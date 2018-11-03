KADES hayat kurtarıyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların "imdat butonu" oldu. Bugüne kadar sisteme düşen ihbarları değerlendiren polis, 145 kadını bulundukları zor durumdan kurtardı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcısı oldu.

Kullanılma sunulduğu 24 Mart'tan 1 Kasım'a kadar 33 bin kişi, sanal mağazalardan uygulamayı indirdi.

KADES'e söz konusu dönemde 6 bin 770 ihbar düşerken bunların 145'i gerçek ihbar olarak kayıtlara geçti.

- Örnek olaylar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 Nisan'da sokakta eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen 36 yaşındaki kadın, KADES'i kullanarak polisten yardım istedi. Beş dakika içinde sisteme düşen konuma giden ekipler, olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da hakkında koruma kararı bulunan kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin 28 Haziran'da evinin kapısına gelerek zorla içeri girmeye çalışması üzerine KADES'e başvurdu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi eve giremeden gözaltına aldı. Mağdur kadın eski eşinden davacı oldu.

Aydın'da evine zorla giren eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen 28 yaşındaki kadın, KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Olaya müdahale eden polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde'de 21 yaşındaki kadın, 28 Ekim'de bindiği asansörde özel güvenlik görevlisinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Telefonundaki KADES uygulamasından ihbarda bulunan kadının yardımına olay yerine en yakın polis ekibi yönlendirildi. Polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

- Tek tuşla ihbar

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, aile içi ve kadına yönelik şiddet olayının mağduru oldukları acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor.



İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahalede bulunuluyor.