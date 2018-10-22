KADEM'den vadi yürüyüşü etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından vadi yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Çat Belediyesinin ev sahipliğindeki etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki vadide yürüdü.

Etkinliğin sonunda, belediye tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, Orman İşletme Müdürlüğünce de çam fidanı dağıtıldı.

KADEM Başkanı İlkay Akün, yaptığı açıklamada, organizasyonun katılımcılara arasındaki kaynaşmanın sağlanması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

