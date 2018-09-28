KADEM'den Kuntoğlu'na ziyaret

KARAMAN (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Karaman İl Temsilcisi Hatice Zinnur Karaman, Temsilci Yardımcısı Özlem Özcan'la birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Karaman, Kuntoğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Derneğin kuruluş amacından bahseden Karaman, "Kadınların hayatın her alanında aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. KADEM olarak temel hedefimiz toplumun en küçük yapı taşı olan aile unsurunu daha güçlü hale getirebilmektir. Aile olmadan gelecek olmaz. Ailenin sorunlarıyla başa çıkmanın yollarını buluyorsanız, toplumun sorunlarıyla da başa çıkabilirsiniz. O yüzden KADEM kadınları olarak kadınların aile ve toplum içerisindeki rolünü daha etkin bir hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, toplumun sağlıklı gelişimi için ilk öğretmen olan annelerin daha donanımlı ve bilinçli olması sivil toplum kuruşlarıyla işbirliği içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.

Kuntoğlu, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyen bir dinin mensupları olarak kadınlarımızın kültürümüzde, tarihimizde, bugünümüzde ve yarınımızda değerli ve kutsal bir yeri vardır. Toplumu geleceğe taşıyan eğitimcilerin başarısı, anne şefkati ve merhametiyle mümkün olacaktır. Bu sebeple daimi modelimiz annelerimizdir. Bu önemli çalışma alanında kıymetli projelere imza atacağına inandığım dernek faaliyetinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.