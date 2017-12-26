KADEM Temsilcisi Akün, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir temsilcisi İlkay Akün, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün ve AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prod. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. KADEM Temsilcisi İlkay Akün, milletvekili Açıkgöz ve Rektör Bağlı KADEM faaliyetlerini, Anadolu kadınının toplumdaki önemi ve kadının eğitimdeki rolünü istişare ettiler.