KIRŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği açıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Melek Çakıroğlu, kadına ilişkin yürütülen politikaların, topluma olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

Kadınların başörtüsü yasağının kaldırılması, annelere verilen süt ve doğum sonrası izinlerin kadınlara yönelik olumlu gelişmeler olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 42. temsilciliğimizi Kırşehir'de açıyoruz. Türkiye'nin ortasında kültür ve sanat merkezi olma özelliğini taşıyan, hayranlık oluşturan Ahilik felsefesinin doğup, yayıldığı, göz kamaştırıcı bir kültür varlığına sahip Kırşehir'de faaliyetlerimize devam etmekten mutluyuz. Bizler kültür şehri Kırşehir'de kadın sorunlarını sahaya inerek çalışmalar yapacağız. Kadınları toplumun her alanında güçlendirmek için çalışmalarımız durmayacaktır. KADEM olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar, ses getiren dikkat çeken, farkındalık oluşturan çok sayıda projeye imza attık. Ulusal ve uluslararası alanlarda yürüttüğümüz faaliyetler Türkiye'de önde gelen kadın derneklerinden birisi olmamızı sağladı."

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de KADEM ile projeler hazırlayarak, kentte önemli hizmetler yapmak istediklerini dile getirdi.

KADEM İl Temsilcisi Seher Ünsal ise kadınları sosyal hayata kazandırmanın herkesin görevi olduğunu ve bunu arttıracak çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Törene, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu ve çok sayıda davetli katıldı.