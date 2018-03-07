KADEM inovasyondaki kadınları destekliyor

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bir projesi bulunan, endüstride, sanayide, teknolojide, bilimde fikirleri olan kadınlara, projenin yazımından, iş yeri açma aşamasına kadar her adımda destek sağlıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent (MARTEK) ile ortak yürütülen "İnovasyonda Kadın Projesi" ile sanayi, bilim, endüstri alanında fikri olan kadınlar, KADEM'e yaptıkları başvuruyla proje yazımı, ulusal ve uluslararası destekler, fikirlerini nasıl hayata geçireceklerini öğrenerek, kendi işini kuruyor.

KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir fikrin mi var? O fikrin işin olsun" temasıyla "İnovasyonda Kadın Projesi"ni 2015 yılında hayata geçirdiklerini, proje kapsamında 3 kez Kadın Girişimci Kampı düzenlediklerini anlattı.

Yılmaz, projeyi TÜBİTAK MARTEK ile ortak yürüttüklerini ifade ederek, "İnovasyonda Kadın Projesi, özellikle 'Benim de bir fikrim var' diyen kadınların fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir zemine oturuyor. Endüstride, sanayide, teknolojide, bilimde fikirleri olan kadınların fikirlerini hayata geçirebilmeleri için biz onlara bir olanak sağlıyoruz." dedi.

Kadınlara, "Fikrin varsa ve bunu hayata geçirmek istiyorsan, burası senin yerin" diyerek çağrıda bulunduklarını dile getiren Yılmaz, başvuruları topladıktan sonra bir ön eleme yapıp 30 kadını kampa aldıklarını söyledi.

Yılmaz, 2015 yılında yaptıkları ilk Kadın Girişimciler Kampı için 400 başvuru aldıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci Kadın Girişimci Kampı 15 Temmuz darbe teşebbüsü dönemine de rast geldiği için biraz sayıda gerileme oldu, 180 başvuru aldık. 3. İnovasyonda Kadın Projesi'nde ise 250 başvuru aldık. Projelerin hepsini değerlendiremiyoruz. Her ne kadar bilimsel, teknolojik, endüstri ve sanayi içeren projeler olsa da daha buluş odaklı fikirler olsa da bunları değerlendirecek bağımsız TÜBİTAK onayından geçmiş jürimiz var. Jüri değerlendirmesini yapıyor. Bu elemeden geçen 30 kişiyi, 1 haftalık yoğun bir kampa alıyoruz. TÜBİTAK MARTEK'in bünyesinde hazırlanan eğitim programıyla burada kadınlarımız, fikirlerini nasıl hayata geçirebileceklerini öğreniyorlar. Teknik olarak bir projenin nasıl yazılacağını öğreniyorlar. Projelerine mali destek bulabilecekleri ulusal ve uluslararası fonları öğreniyorlar. Kadınlarımızı bu bir hafta boyunca işlerinde başarılı olmuş, 'Melek yatırımcılar' ile bir araya getiriyoruz. Alanında başarı hikayesinin kadınları motive edebileceğini düşündüğümüz sektörden kadınlar davet ediyoruz. KADEM olarak kadınlarımızı kamp boyunca sürekli destekliyoruz."

25'er bin lira başlangıç desteği

Kampa katılan kadınların fikirlerini yazılı hale getirmeyi öğrendikten sonra jüri karşısında sunum yaptığını anlatan Yılmaz, sunulan projelerden 5'ini KADEM ve TÜBİTAK MARTEK'in 25'er bin lira başlangıç desteği ile desteklediğini ifade etti.

Yılmaz, kadınların kamp boyunca birlerinden de etkilenerek projelerine daha fazla sahip çıktığını belirterek, kadının hamarat olduğu, tuttuğunu kopardığı Türk toplumunda, bu özellikleri inovasyonda da görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl Kadın Girişimciler Kampı'nda yeni alanlar açmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin projeye önem verdiğini ve Arı Teknokent'te kadın girişimciler için ofis açıldığını ve öğretim elamanlarından destek alındığını kaydetti.

Kadının sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda hayatın içinde yer alması için çeşitli projeler yürüttüklerine işaret eden Yılmaz, "Kadının, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda yer alabilmesini sağlamak istiyoruz. KADEM olarak açıkçası kurulduğumuz andan itibaren kadının nitelikleriyle toplumda yer almasını sağlamak amacına da hizmet etmekten çok büyük gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.