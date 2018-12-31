'Kaçakçılık polisi' suçlulara geçit vermedi

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yıl başından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 832 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 194 şüpheliden 317'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ, akaryakıt, eşya, tarihi eser ile alkol ve tütün kaçakçılığı faaliyetleri başta olmak üzere, suçun engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2018 istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, "Kaçakçılık Şube" ekiplerince, yıl başından bu yana 152'si FETÖ, 37'si akaryakıt, 231'i eşya, 41'i tarihi eser ve 371'i alkol ile tütün kaçakçılığına yönelik 832 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 883'ü FETÖ'den, 74'ü akaryakıt, 363'ü eşya, 104'ü tarihi eser ve 770'i alkol ve tütün kaçakçılığından olmak üzere 2 bin 194 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 478 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 835 bin 730 kutu ilaç, 23 bin 744 cep telefonu, 273 bin 208 elektronik malzeme, 1 milyon 707 bin 384 şişe parfüm, kol saati, gözlük ve ayakkabı, 26 ton kimyasal madde, 744 karat pırlanta, 8 kilo 817 gram altın, 20 bin 882 parça tarihi eser, 1 milyon 722 bin paket sigara, 45 ton 404 kilogram tütün, 207 bin 977 puro, 77 bin 488 şişe içki, 9 milyon 497 bin boş makaron, 1 milyon 882 bin 34 dolu makaron ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği 832 operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 69 milyon 873 bin 417 lira olan kaçak ürünlere el konulurken, 46 milyon 504 bin 491 lira kamu zararı engellendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 219'u FETÖ'den, 1'i akaryakıt kaçakçılığından, 14'ü tarihi eser kaçakçılığından ve 83'ü alkol ve tütün kaçakçılığından olmak üzre 317'si tutuklandı.

Dikkati çeken operasyonlar

İstanbul merkezli 16 ilde 11 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün "yargı yapılanması"nda yer aldığı iddia edilen 26 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Kentte, 15-26 Ocak arasında yapılan 5 operasyonda, mitolojik dönem Athena figürlü ağırlık heykeli, Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa ve melek Gabriel tasviri bulunan heykel, Büyük Selçuklu hükümdarlarından birine ait olduğu değerlendirilen miğfer ve kalkan, Osmanlı ve Selçuklu saraylarında kullanılan mercan kaşıklar ve Sümer uygarlığına ait altın kral tacının da aralarında bulunduğu 242 parça tarihi eser ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, kaçakçılık yaptıkları ve terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 20 Şubatta tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Helenistik döneme ait "Diadem" adı verilen altın kral tacı ve ölümünden sonra yakılan kralın küllerinin konulduğu "Urne" adlı saf gümüşten yapılma kap ile akik taşlı kral yüzüğü ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde 1 Mart'ta yapılan operasyonda, 10 ton nargile tütünü, 3 bin 500 paket sigara, 83 elektronik sigara ve bin 500 elektronik sigara likidi ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 28 ilde 16 Mart'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüt üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 68 kişiden 30'u yakalandı.

İstanbul'da 30 Mart'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait altın varaklı "Seyitlik şeceresi", özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" adlı kutsal veda metni bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

Kentte 20 Nisan'da düzenlenen operasyonda, Lidya dönemine ait 4 bin 500 yıllık 11 aslan boğa figürlü sikke, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık kraliyet ailesi gündelik eşyaları ve Sultan Abdulmecid'in ilk Rum gazetesinin çıkarılması için hazırlattığı Grekçe fermanın da aralarında bulunduğu 268 parça tarihi eser ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

İstanbul'da 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 481 bin 415 paket kaçak sigara, 40 bin içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 puro ve 585 paket tütün ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 22 ilde 7 Haziran'da düzenlenen FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" operasyonunda mesajlaşma içerikleri çözümlenen 57 kişiden 19'u yakalandı.

Üsküdar'da 12 Haziran'da düzenlenen operasyonda, 202 kilogram sahte cinsel içerikli ilaç ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de 3 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, psikolojik hastalık tedavisinde kullanılan ve yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen 27 bin 527 hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Bayrampaşa, Beşiktaş ve Fatih'te 28 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Pers kralına ait altın takı seti ve 15. yüzyıla ait 2 el yazması Kuran-ı Kerim'in de aralarında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Tuzla'da 15 Eylül'de geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 95 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da 24 Eylül'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, ekipler, ByLock kullandıkları ve sözde eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 12 ilde 19 Ekim'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait pişmiş toprak ve bronz kandiller, pişmiş toprak ve bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö. 2600 dönemine ait yardımcı sikkeler, M.Ö. 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri ve savaş tanrısı Ares figürlü at alınlığının da arasında bulunduğu 14 bin parça eser ele geçirildi, 27 kişi yakalandı.

Beşiktaş'ta 26 Ekim'de lüks bir otel ile alışveriş merkezine yapılan operasyonda, 20 bin 152 adet kaçak puro ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 9 Kasım'da 22 iş yerine düzenlenen operasyonda, 65 bin kaçak ürün ele geçirildi, 15 kişi yakalandı.

İstanbul'da 14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparak elde ettikleri tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, aramalarda Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 469 sikke, obje, anahtar ve pişmiş toprak kap ele geçirildi.



