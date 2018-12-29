Kaçak ve sahte içkiye geçit verilmedi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 413 bin 4 litre ile 693 bin 479 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, 2018'de sahte ve kaçak içki imal edenlerle piyasaya sürenlere geçit vermedi.

Bu yıl yurt genelindeki 2 bin 168 kaçak ve sahte içki olayına emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 137 şüpheliden 125'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon 413 bin 4 litre ile 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

- 177 kaçak imalathane deşifre edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bu yılki operasyonlarda gözaltına alınan bin 961 şüpheliden 111'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 693 bin 479 dolu şişe ile 1 milyon 38 bin 968 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği 177 kaçak imalathane deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonlarda da bin 176 şüpheli yakalandı. Zanlıların 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce, 374 bin 36 litre kaçak ve sahte içkiye el konuldu.



- En fazla sahte ve kaçak içki tatil bölgelerinde



Operasyonlarda özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyükşehirlerde ele geçirilen sahte ve kaçak içkinin miktarı dikkati çekti.



Emniyet ve jandarmanın operasyonları sonucu piyasaya sürülmek üzere olan, İzmir'de 506 bin 224 şişe ile 806 bin 319 litre, İstanbul'da 36 bin 717 şişe ile 61 bin 325 litre, Antalya'da 49 bin 957 şişe ile 77 bin 435 litre, Muğla'da 7 bin 331 şişe ile 19 bin 690 litre, Adana'da 3 bin 326 şişe ile 108 bin 402 litre, Ankara'da 4 bin 851 şişe ile 2 bin 877 litre, Bursa'da 3 bin 589 şişe ile 3 bin 33 litre, Çanakkale'de 166 şişe ile 14 bin 242 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.