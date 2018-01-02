Kaçak ve gece avlananlarla mücadele

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, kaçak avlanma ve gece av yapanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği yetkilileri, Beypazarı Keltepe bölgesi ile bazı Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve bu sahaların çevresinde av yapıldığı yönündeki her ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle ormanlık alanlarda yaşayan geyiklerin koruma altına alındığını belirten yetkililer, bu geyikleri avlamanın yıl boyu yasak olduğunu, ancak izin alındığında avlanmanın denetimle yapıldığını anımsattı.

Kaçak avcıların genellikle gece ve tatil günlerinde avlanma yaptıklarını tespit ettiklerini belirten yetkililer, ''Denetimlerimizle kaçak avlanmayı önlemeye çalışıyoruz. Çevre köylerde yaşayan duyarlı vatandaşların da katkılarıyla bu kişilerin av yapmasını engelliyoruz. Tatil günleri ile her gün gece sürdürdüğümüz denetimler ile kaçak avcılara göz açtırmıyoruz.'' diye konuştu.

Gece devriye görevinde bulunan ekipler, gece av yapan kişilerin ışık kullanmaları nedeniyle kolayca yakalandıklarını söyledi.









