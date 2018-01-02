banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kaçak ve gece avlananlarla mücadele

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, kaçak avlanma ve gece av yapanlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği yetkilileri, Beypazarı Keltepe bölgesi...

02 Ocak 2018 Salı 13:56
Kaçak ve gece avlananlarla mücadele
banner230

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri, kaçak avlanma ve gece av yapanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği yetkilileri, Beypazarı Keltepe bölgesi ile bazı Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve bu sahaların çevresinde av yapıldığı yönündeki her ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle ormanlık alanlarda yaşayan geyiklerin koruma altına alındığını belirten yetkililer, bu geyikleri avlamanın yıl boyu yasak olduğunu, ancak izin alındığında avlanmanın denetimle yapıldığını anımsattı.

Kaçak avcıların genellikle gece ve tatil günlerinde avlanma yaptıklarını tespit ettiklerini belirten yetkililer, ''Denetimlerimizle kaçak avlanmayı önlemeye çalışıyoruz. Çevre köylerde yaşayan duyarlı vatandaşların da katkılarıyla bu kişilerin av yapmasını engelliyoruz. Tatil günleri ile her gün gece sürdürdüğümüz denetimler ile kaçak avcılara göz açtırmıyoruz.'' diye konuştu.

Gece devriye görevinde bulunan ekipler, gece av yapan kişilerin ışık kullanmaları nedeniyle kolayca yakalandıklarını söyledi.




Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim