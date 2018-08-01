Kaçak sigaraları mumların arasında saklamışlar

ANKARA (AA) - Ankara polisinin rutin uygulamaları sırasında durdurulan bir aracın bagajında, mum kalıpları içine gizlenmiş 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Polatlı karayolu üzerinde rutin uygulamalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları şüpheli bir araçta arama yaptı.

Otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada, bir kargo şirketine ait kolilerde bulunan mum kalıplarının içine gizlenmiş halde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü V.A. gözaltına alındı.

Polis, kargonun göndericisi ve alıcısının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.