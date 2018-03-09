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Kaçak kazıya baskın yapan polis "tarihi" korudu

- Kayseri'de bir gecekondunun altında yapılan kaçak kazının tespiti, Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen bulguların ortaya çıkmasını sağladı

09 Mart 2018 Cuma 13:39
Kaçak kazıya baskın yapan polis
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir gecekonduda yapılan kaçak kazıda, Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun altında kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Evin altında kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulunduğu belirlendi.

Evin çevresi güvenlik şeridiyle korumaya alındı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, buluntularla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak KazıLahitTarihi Eser
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