"Kaçak elektrik ile Bitcoin üretildiği' haberleri gerçeği yansıtmıyor"

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nce, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yetkililerden veya vatandaşlardan "kaçak elektrikle Bitcoin üretildiğine" dair kendilerine ulaşan bir ihbar olmadığı ifade edilen açıklamada, Dicle Elektrik yönetiminin, gelecek ciddi ihbarları değerlendireceği ve kaçak elektrik kullanmanın hukuki sonuçları olduğu, kaçak elektriğin Bitcoin üretiminde veya daha farklı bir amaçla kullanılmasının yasal sorumlulukları ortadan kaldırmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, gazetecilerden gelen kaçak elektrikle mücadele sorularına verilen bir yanıtın, Bitcoin sorusuna verilen bir yanıt gibi kamuoyuna sunulmasının gerçeklerle uyuşmadığı aktarıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin hiçbir yetkilisinin, hizmet verdikleri illerde Bitcoin'e yönelik bir operasyon yapıldığına dair bilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen basında bu yönde haberlerin yer almasının anlaşılamaz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dicle Elektrik'in, kaçak elektriğe karşı mücadeleyi ve denetimleri aralıksız sürdürdükleri, Güneydoğu'da kaçak kullanım oranının yıllar bazında düzenli olarak azalmaya devam ettiği ve ister Bitcoin üretiminde ister sulamada, ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, kaçak elektriğe taviz verilemeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik'in, olası Bitcoin kurnazlıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyardığı açıklamada, dolandırıcıların, kaçak elektrik kullanarak Bitcoin kazancı elde etme vaadiyle kendilerine teklif getirmesi durumunda vatandaşların buna müdahil olmamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Dicle yönetimi, vatandaşları, bir yatırım aracı olup olmadığı ekonomi uzmanlarınca bile tartışılan Bitcoin'den para kazanmayı düşünürken, kaçak elektrik kullanımından doğacak maddi zararlar ve olası icra işlemleri veya tekrarında hapis cezasıyla sonuçlanabilecek yasal sorumluluklar hakkında uyardı." ifadeleri kullanıldı.