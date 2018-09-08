Kaçak avlanmaya suçüstü

KONYA (AA) - Konya'da, yasa dışı avlandığı iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesi, Gölyazı Mahallesi, Tersakan Gölü içerisinde batan iki araç olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri, olay yerine geldi.

Ekipler, olay yerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet canlı güvercin ve tuzak yapımında kullanılan ince bakır tel ele geçirdi.

Yasa dışı avlanma hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürülen 4 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldı. Kişilere idari para cezası verildiği öğrenildi.