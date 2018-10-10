Kaçak avlanmaya sıkı takip

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kaçak avcılığın önlenmesi için yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olduklarını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şube Müdürü Mustafa Arslan'dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Akın, kurum binası içerisinde yapımı yakın zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak "Tabiat Müzesi"nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde, Kırşehir'deki tabiat parkları, yaban hayatı ve avcılıkla sulak alanlar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Akın, kaçak avcılığın önlenmesi için yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olduklarını vurguladı.

Biyolojik çeşitliliğin tabiatla ilişkili olan bütün kaynaklarının korunması ve bu kaynakların devamlılığının sağlanması adına yürütülen çalışmaları desteklediklerini dile getiren Akın, "Vatandaşlarımız tabiatın önemine dair bilinçli hareket etmeli, koruma altındaki sahalarda avcılık yapmamalı, doğayı korumada yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.





