Kaçak avlananlar hakkında idari işlem

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak avlananlar hakkında idari işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Beypazarı Macun-Kabaca Mahallesi arasındaki arazide gece avlanan 2 kişiye, Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği...

Kaçak avlananlar hakkında idari işlem
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak avlananlar hakkında idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Macun-Kabaca Mahallesi arasındaki arazide gece avlanan 2 kişiye, Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince idari işlem uygulandı.

Şahısların aracına, av tüfeğine ve projektöre ise el konuldu.

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