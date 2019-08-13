ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak avlananlar hakkında idari işlem yapıldı.
Şahısların aracına, av tüfeğine ve projektöre ise el konuldu.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak avlananlar hakkında idari işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Beypazarı Macun-Kabaca Mahallesi arasındaki arazide gece avlanan 2 kişiye, Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği...
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaçak avlananlar hakkında idari işlem yapıldı.
Şahısların aracına, av tüfeğine ve projektöre ise el konuldu.