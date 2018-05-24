Kaçak avlanan kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak avlandığı iddia edilen kişi yakalandı.

Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, av koruma ve kontrol ekipleri, ihbar üzerine yapılan kontrollerde Hacılar, Yılanlı Dağı mevkisinde kaçak avlanan bir avcıyı suçüstü yakaladı. Kaçak avlanan kişiye ait canlı mühre olarak kullanılan 2 keklikle 2 kafes ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler doğaya bırakılmadan önce rehabilite edilmek üzere Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Kaçak avcıyaysa 2 bin 253 lira para cezası uygulandı.



