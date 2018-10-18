Kaçak avcıların yakaladığı ulu doğan salıverildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de kaçak avcıların yakaladığı ulu doğan doğal ortamına bırakıldı, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri ile jandarma ekipleri, Bor ilçesi Badak Ovası mevkisinde yasa dışı yırtıcı kuş avlayan 2 kişiyi suç üstü yakaladı.

Yırtıcı kuş avında canlı mühre olarak kullanılan 10 güvercin, 2 kerkenez ile canlı yakalanan ulu doğan, bakım ve kontrolü sağlanarak doğal ortamlarına bırakıldı.

Ayrıca avlamada yasaklanan 9 tuzak ile 2 binek otomobile ve ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Yakalanan kişiler hakkında para cezası ile tazminat bedeli uygulanarak, yasal işlem başlatıldı.