Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafo kablosunu çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi'nde devriye gezerken tarım sulamasında kullanılan su kuyusu trafosuna ait kabloları kesen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, olay yerinde zanlıların kestiği 100 metrelik kablo ile hırsızlıkta kullanılan malzemeleri ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.