Kablo hırsızları kovalamaca sonrasında yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da Türk Telekom'a ait kabloları çalan iki kişi, kovalamaca sonrasında polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Akçapınar Caddesi'ndeki Türk Telekom'a ait direklerden bakır kabloları kesip üç tekerlekli motosiklete yükleyen iki kişiyi gören vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çevrede araştırma yapmaya başladı.

Araştırmalar sırasında polis, Hasanköy Caddesi'nde plakasız bir üç tekerlekli motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan iki kişi, bir süre sonra yakalanacaklarını anlayınca motosikletten atlayarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Şüpheliler M.K. (17) ve F.O. (17), kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı gazeteciler tarafından da görüntülendi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.