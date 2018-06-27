Kablo borusunda sıkışan kedi kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da, İŞ-KUR binasına ait jeneratörün kablolarının geçtiği boru içerisinde sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki İŞ-KUR binasına ait jeneratörün bulunduğu bölgeden kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, jeneratörün kablolarının geçtiği boruda kablolu seyyar kamerayla yaptığı incelemede, kedinin 1,5 metre derinde olduğunu tespit etti.

Borunun geçtiği beton zemini kıran ekipler, kedi yavrusunu çıkardı. Yaklaşık 3 gündür boru içerisinde mahsur kaldığı öğrenilen kediye süt verildi.

Kedi yavrusu, kontrol için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.