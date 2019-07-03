Kabalı meyve bahçesinin kirazı Çin'e ihraç ediliyor

YOZGAT (AA) - Türkiye'nin en büyük meyve bahçeleri arasında yer alan Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Kabalı meyve bahçesinde hasat edilen kiraz Çin'e ihraç ediliyor.
Vali Çakır, meyve bahçesinin oldukça güzel bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirterek, buranın tüm çiftçilere ve köylere örnek gösterildiğini söyledi.
Meyve bahçesi yetkilileri de bahçede kiraz, elma, nektarin, ayva ve armut yetiştirildiğini, hasat edilen kirazın Çin'e ihraç edildiğini ve bahçede yaklaşık 650 kişinin çalıştığını belirtti.