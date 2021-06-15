Kabak Çekirdeği Yağı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kabak çekirdeği yağı, kabak çekirdeğinin kavrulması ve kabuksuz olarak işlenmesi ile elde edilmektedir. PDO (European Union Protected Designation of Origin) tarafından koruma altına alınan kabak çekirdeği yağının birçok faydası bulunmaktadır. Diğer bitkisel yağlarda olduğu gibi sık sık araştırmalara konu olmakta ve konuşulmaktadır.

Kabak Çekirdeği Yağının Faydaları

Mental Sağlık:

Kabak çekirdeği yağı, insanların genel ruh haline olumlu olarak etki etmekte ve depresyon olasılığını en aza indirmektedir. Özellikle depresyona iyi geldiğine dair araştırmalar ve bulgular bulunmaktadır. Bu nedenle kabak çekirdeği yağı kullanacaksanız günde üç kez 1 çay kaşığı ya da günde bir kez 1 çorba kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Üriner Sağlık:

Kabak çekirdeği yağı, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmekte ve oluşmasını da önlemektedir. Bu alanda da yapılan pek çok araştırma bulunmaktadır. Kabak çekirdeği yağını idrar yolu enfeksiyonu için kullanacaksanız günde üç kez 1 çay kaşığı ya da günde bir kez 1 çorba kaşığı kadar kullanabilirsiniz.

Saç ve Cilt Sağlık:

Özellikle erkeklerde saç dökülmesini engellemekte ve yeni saç oluşumunu sağlamaktadır. Saç ve cilt sağlığı için satılan kabak çekirdeği yağları genellikle jel kapsül formunda olmaktadır. Saç ve cilt sağlığı için kabak çekirdeği yağını oral yolla da tüketebilirsiniz.

Menopoz:

Kabak çekirdeği yağının, yapılan çalışmalarla menopoz döneminde kadınlarda oluşan sıcak basması, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi semptomları azalttığı görülmüştür. Bu nedenle özellikle menopoz döneminde tüm kadınların kabak çekirdeği yağı kullanması tavsiye edilmektedir. Kabak çekirdeği yağını menopoz semptomlarını azaltmak için kullanacaksanız günde üç kez 1 çay kaşığı ya da günde bir kez 1 çorba kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır.