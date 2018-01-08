K1 ve K3 belgelerinde indirime gidildi

YOZGAT (AA) - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, yurt içinde yük taşımacılığı yapanların alması zorunlu olan K1 ve K3 yetki belgeleri için alınan ücretlerde indirimine gidildiğini bildirdi.

Yozgat TSO Başkanı Alakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek belge fiyatlarından dertli olan taşımacılık sektörünün beklediği indirimin geldiğini belitti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının revize ettiği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını dille getirerek, "Karayolu taşımacılık faaliyetlerini Türkiye ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek ve taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla yayımlanan yönetmelikle K türü yetki belgelerine indirim yapıldı. Buna göre, K-1 yetki belgesi 21 bin 235 liradan 10 bin liraya, 10 bin 616 lira olan K3 yetki belgesi ise 5 bin liraya indirildi." ifadelerini kullandı.