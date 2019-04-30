Judocu Koçyiğit'ten, Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen "Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası"na katılan Çubuklu judocu Ahmet Koçyiğit, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü milli sporcu Ahmet Koçyiğit, ziyarette sevincini Başkan Demirbaş ile paylaştı.

Elde edilen başarılardan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demirbaş, Koçyiğit'i ve Meksika Milli Takımı ile yaptıkları karşılamada derece alan sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Başarılı sporcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Demirbaş, "Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılan Ahmet Koçyiğit Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda Meksika Milli Takımı ile Türkiye karması arasında yapılan karşılaşmaya katılan 5 sporcumuz da başarı elde etti. Hocamızın nezdinde hepsini tebrik ediyorum. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. İnşallah sporcularımız daha büyük başarılara imza atacaklardır."

Koçyiğit ise Türkiye'nin çeşitli illerinden 150 milli sporcunun katıldığı şampiyonada 81 kiloda Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.