JÖAK timinin balondan paraşüt atlayışı klip oldu

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timinin, Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış görüntülerinden klip hazırlandı.
Tim personeli üzerine yerleştirilen ve atlayışın gerçekleştiği bölgedeki farklı alanlara konulan kameraların kaydettiği en çarpıcı görüntüler derlenerek klip yapıldı.
Klipte, 13 Mayıs'ta Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonunun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıkması, balonun Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçülerin kendini boşluğa bırakmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.