JÖAK darbe davasında sanıklara istenen ceza belli oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin 12 kişinin yargılandığı davada, sanıklar için istenen ceza belli oldu.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen belgeleri okudu, ardından sanık ve avukatlarının buna ilişkin beyanlarını aldı.



Karaca, daha sonra esasa ilişkin mütalaasını sunması için Savcı Nuri Gül'e söz verdi.



Savcı Gül, sanık eski kurmay albay Sami Balcı hakkında, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, sanıklar eski albay Şenol Yeloğlu, eski teğmenler Cemre Nazlum, Halil İbrahim Kocamaz, Gökhan Aytaç, Kudret Kösem ve Sinan Darakçı'nın eylemlerine uyan "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan her biri için 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar eski astsubaylar Yasin Sancak ve Turgut Gözütok için "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası isteminde bulunan Savcı Gül, sanıklar eski tuğgeneral Celal Şahin, eski astsubay Mehmet Akif Çolak ve Zafer Savaş Öztekin hakkında ise beraat talep etti.

Mütalaanın okunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemeleri talebini kabul etti.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz sanık Turgut Gözütok'un tutuklanmasına hükmetti.

Böylece dosyada tutuklu sayısı 8 oldu.