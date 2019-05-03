Jeotermal ve geleneksel tamamlayıcı tıpta yeni cazibe merkezi: Kırşehir

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Sahip olduğu jeotermal potansiyel ile Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunan Kırşehir'de, kaplıca tedavisine akupunktur, ozon ve hacamat gibi geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları da kombine edilerek sağlık turizminde yeni bir cazibe merkezi oluşturuluyor.

Jeotermal tedavi uygulanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doluluk oranı son 2 yılda yüzde 100 oldu. Talebe cevap verilebilmesi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde 150 yataklı Fizik ve Tedavi Hastanesi Projesi hayata geçirildi.

Hastane bünyesinde, jeotermalin yanı sıra akupunktur, bitki tedavisi, hacamat, kupa, sülük, kronik terapi, ozon tedavileri için yeni birimler oluşturuldu. Entegre sağlık sistemi ile jeotermal tedavi ve geleneksel tıp yöntemleri kullanılarak Kırşehir'in bölgesinde cazibe merkezi olması için çalışmalar yürütülüyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından "jeotermal" ve "tarım" alanında pilot üniversite seçilen KAEÜ bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle yürütülen "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma Merkezi", "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi" projeleri, kombine edilmiş entegre sağlık sistemine katkı sağlayacak.

Hastanenin açılmasıyla uygulanmaya başlanacak projelerle Kırşehir'in başta Kapadokya'ya gelen yabancı turistler olmak üzere bölgeyi ziyaret edenlere sağlık hizmeti vermesi hedefleniyor.

KAEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Proje Yöneticisi Doç. Dr. Ali Güneş, AA muhabirine, 2017 yılında YÖK'ün belirlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan pilot üniversite çalışmaları kapsamında hazırlanan projeler çerçevesinde tamamlayıcı tıp ünitesi açılmasına karar verildiğini söyledi.

Mevcut hastanede kısmi uygulamalara başladıklarını, 150 yataklı yeni hastanenin açılmasıyla kombine şekilde genişletileceğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Jeotermal tedavi üniteleriyle birlikte tamamlayıcı tıp uygulamalarının bir arada uygulanıyor olması ilimize ayrı bir değer katmaktadır. Geleneksel tamamlayıcı tıpta ilimizde 6 alanda hizmet vereceğiz. Akupunktur, bitki tedavisi, hacamat, sülük, proloterapi, ozon tedavileri ile hizmet vermeye başlayacağız. Şu anda akupunktur tedavisi, ozon, kupa hacamat tedavisi başladı. Diğerlerinin eğitimleri devam etmektedir. Eğitimlerin bitmesiyle 12-13 kişilik ekiple ilimizde geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapmayı planlıyoruz."

Eğitimlerin tamamlanmasıyla her bir birimde üçer hekimin görev alacağını aktaran Güneş, "Günde 15-20 hastayı alabiliyoruz. Açıldığı günden itibaren 80 hastaya akupunktur, 240 hastaya hacamat ve ozon tedavisi yapıldı. Akupunkturun özellikle migren konusunda çok faydalı olduğunu, kilo kaybı ve sigarayı bırakma konularında, kas ağrıları konusunda faydalı olduğunu gördük. Hacamatta da benzer hastalıklar konusunda iyi geri dönüşler aldık." diye konuştu.

Jeotermal ile kombine edilmiş tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda şehir dışından da hasta kabul ettiklerine işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

"Kırşehir, 3 milyon turist potansiyeli olan Kapadokya'ya çok yakın bir ilimiz. Aynı zamanda Doğu Anadolu illerini batıya bağlayan yol üzerinde. Banyo tedavisi, içmeler, çamur tedavileriyle kaplıca tedavisinde tarihinin geçmişe dayanması nedeniyle sağlık turizminde önemli bir merkez. Bu merkez biraz geri planda kalmıştı. İnşallah Kırşehir, yeni projelerle geleneksel tamamlayıcı tıbbın, kaplıca tedavisinin de içinde olduğu, yüksek teknoloji içeren cihazların da bulunduğu Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile kısa süre içinde bir cazibe merkezi haline gelecek."