Jeep Compass'ta takas desteği

İSTANBUL (AA) - Yeni bir Jeep Compass sahibi olmak isteyenler, avantajlı ödeme seçeneklerinin yanı sıra tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini getirenlere ekstra 15 bin TL’lik takas desteğinden yararlanabiliyor.

Jeep Compass'tan yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Compass modeli için özel bir takas kampanyasını devreye alıyor.

Marka bu kapsamda nisan ayı boyunca, dört tekerlekten çekişli 1.4 lt. 170 HP’lik motorlu ve 9 ileri otomatik şanzımanlı Compass versiyonları için tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini getirenlere ekstra 15 bin TL takas desteği imkanı sunuyor.

Sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemi ile en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkati çeken Jeep Compass’a sahip olmak isteyenler, 100 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle 1,49 faizli eşit ödemeli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.



Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, "on-road" ve "off-road" sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerine sahip Jeep Compass, standart sunulan 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzıman gibi özelliklerine ek olarak Limited donanım içerisinde Apple CarPlay Destekli 7" UConnect Multimedya Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, Geri Görüş Kamerası ve Elektrikli Bagaj Kapağı gibi birçok teknoloji ve konfor donanımını standart olarak sunuyor ve lüks kompakt SUV segmentinde rakiplerinin önüne geçiyor.



