Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Jean Monnet Burs Programı'nın, 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 akademik yılı aday başvuruları başladı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 4 Aralık 2018'e kadar sürecek.

Söz konusu programla, 2019-2020 akademik yılı kapsamında 180 kişiye, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 180 bursiyere toplam 6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.

Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 180 kişi faydalanmıştı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.