JCR, Çimsa'nın kredi notu "A+" seviyesinde teyit etti
- Çimsa Üst Yöneticisi Ülkü Özcan: - "JCR tarafından yapılan değerlendirmelerde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride gösterilmekten mutluluk duyduk"
İSTANBUL (AA) - JCR Eurasia Rating'in Çimsa’nın konsolide finansal yapısı ile "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının" derecelendirilmesi sürecinde uzun vadeli ulusal notunu "A+ (Trk)" seviyesinde teyit ettiği bildirildi.
Çimsa tarafından yapılan açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirlediği aktarıldı.
Rapora ilişkin detaylar paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Sürdürülebilir büyüme yolculuğu yeni bir aşamaya ulaşmıştır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, "Çimsa'nın 50 yıl önce başlayan sürdürülebilir büyüme yolculuğu, 2019 yılının sonuna doğru yeni bir aşamaya ulaşmıştır. JCR tarafından yapılan değerlendirmelerde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride gösterilmekten mutluluk duyduk. Raporda vurgulanan şirketimizin gerçekleştirdiği değerli yatırımlar, sahip olduğumuz üretim kapasitesimiz, katma değeri yüksek ve dengeli ürün portföyümüz, çimento sektöründeki deneyimimiz, ihracat pazarlarına olan yüksek erişim gücümüz ve artan ihracat gelirlerimiz ve beyaz çimento alanında dünyada sahip olduğumuz güçlü ve ayrıcalıklı konumumuz Çimsa’nın yüksek potansiyelini bir defa daha teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
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