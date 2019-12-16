JCR, Çimsa'nın kredi notu

İSTANBUL (AA) - JCR Eurasia Rating'in Çimsa’nın konsolide finansal yapısı ile "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının" derecelendirilmesi sürecinde uzun vadeli ulusal notunu "A+ (Trk)" seviyesinde teyit ettiği bildirildi.



Çimsa tarafından yapılan açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirlediği aktarıldı.

Rapora ilişkin detaylar paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"JCR raporunda Çimsa'nın inceleme dönemlerinde gerçekleştirdiği önemli sabit kıymet yatırımları, iç pazardaki olumsuz koşullara rağmen sahip olunan güçlü EBITDA yaratma kapasitesi, sahip olduğu üretim kapasitesi, katma değeri yüksek ve dengeli ürün portföyü, sektöründeki deneyimi ve marka bilinirliği, ihracat pazarlarına olan yüksek erişim gücü ve güçlü ve artan ihracat gelirleri, beyaz çimento alanında dünyada sahip olduğu güçlü, ayrıcalıklı konumu ve mevcut rekabet gücünün Çimsa’nın Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünün 'A+ (Trk)/Durağan' seviyesinde teyit edilmesinin temel unsurlarını oluşturduğu ifade edildi."





- "Sürdürülebilir büyüme yolculuğu yeni bir aşamaya ulaşmıştır"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, "Çimsa'nın 50 yıl önce başlayan sürdürülebilir büyüme yolculuğu, 2019 yılının sonuna doğru yeni bir aşamaya ulaşmıştır. JCR tarafından yapılan değerlendirmelerde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride gösterilmekten mutluluk duyduk. Raporda vurgulanan şirketimizin gerçekleştirdiği değerli yatırımlar, sahip olduğumuz üretim kapasitesimiz, katma değeri yüksek ve dengeli ürün portföyümüz, çimento sektöründeki deneyimimiz, ihracat pazarlarına olan yüksek erişim gücümüz ve artan ihracat gelirlerimiz ve beyaz çimento alanında dünyada sahip olduğumuz güçlü ve ayrıcalıklı konumumuz Çimsa’nın yüksek potansiyelini bir defa daha teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

