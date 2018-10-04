Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonlara tatil için Antalya'yı öneriyorum

ANTALYA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Antalya'nın muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, "Japonlara tatil için burayı öneriyorum." dedi.

Miyajima, makamında ziyaret ettiği Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Miyajima, Antalya'ya daha önce tatil ve golf oynamak için geldiğini, kentin kendisini adeta büyülediğini söyledi.

55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Japonya'dan da filmlerin yarıştığını aktaran Akio Miyajima, "Antalya muhteşem bir şehir, Japonlara tatil için burayı öneriyorum. Bugün Japonya'da çok tanınan bir sanatçıyla görüşeceğim. Türkiye'yi sevip, Türkiye hakkında tanıtım yapmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Vali Karaloğlu da Japonya'nın uzakta olan yakın dost bir ülke olduğunu, hem siyasi, hem ticari ilişkinin bulunduğunu ifade etti.

Aynı durumun turizm alanında da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, Antalya'ya gelen Japon turist sayısının az sayıda olduğunu, bunu artırmak için çalışma yapmak gerektiğini bildirdi.