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Japonya'dan Pakistan'a iş birliği teminatı

- Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Pakistan ile özellikle terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmak istediklerini açıkladı

04 Ocak 2018 Perşembe 15:17
Japonya'dan Pakistan'a iş birliği teminatı
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İSLAMABAD (AA) - Japonya, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında Pakistan ile iş birliği teminatı verdi.

Pakistan'ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ravalpindi kentinde Pakistan ordu komutanı General Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, karargah ziyareti sırasında Kono'ya Pakistan'ın terörle mücadelesi ve bölge barışına katkılarına ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanının Pakistan'ın çabalarını takdirle karşıladığı ve Tokyo yönetiminin, özellikle terörle mücadele alanında bu ülkeyle iş birliğini artırma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, 2002'den bu yana 33 milyar dolar yardım yaptıkları Pakistan'ın, bunun karşılığında terör konusunda kendilerini aldattığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinden (NSC), Trump'ın bu iddialarına cevaben yayınlanan bildiride, İslamabad yönetiminin yıllardır terörle büyük ölçüde kendi imkanlarıyla mücadele ettiği, bunun ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulanmıştı.

Bildiride, "Dahası Pakistan on binlerce canını terörle mücadeleye kurban vermiştir. Bu, uydurma bir parasal değerle ölçülemeyecek kadar ağır bir bedeldir." ifadesi yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
IşbirliğiJaponyaPakistan
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