Japonya'dan Bahadın'a proje desteği

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye tarafından hazırlanan "Kadın İstihdamı Mesleki Eğitim Merkezi Hibe Projesi"ne Japonya hükümetinden destek geldi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, Japonya hükümetine verdikleri projenin kabul edildiğini ve sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Özcan, 90 bin dolar tutarındaki hibe için Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Büyükelçiliğin sosyal konularda kabul etmiş olduğu 8 hibe proje içinde belediyemizin projesi de yer aldı. Yaklaşık 800 proje başvurusu olduğu programda Yozgat’tan kabul edilen tek proje bizimki." dedi.

Proje kapsamında kadın istihdamına yönelik çalışmaların yapılacağını aktaran Özcan, "Katkılarından dolayı Japonya hükümetine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özcan, Ankara’daki imza törenine Büyükelçi Akio Miyajima, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, belediye personeli, meclis üyeleri, Bahadın Kadıneli Derneği Başkanı Serpil Atakul Çıtak'ın katıldığını ifade etti.

