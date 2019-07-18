Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

ANKARA (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet ve Venezuela halkı adına, dün Irak'ın Erbil şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatının öldürülmesini kınıyor." ifadelerine yer verildi.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırı kınandı.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.