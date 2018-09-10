Japonya Prensesi Akiko Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Japon Vakfı'nı ve Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Türkiye'ye dün gelen Prenses Akiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.

Türk-Japon Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Prenses Akiko, daha sonra Ankara'daki Türk-Japon Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada bir hatıra ağacı dikti.

"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın yönetim kurulu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla selamlaşarak sohbet eden Mikasa, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mikasa, babası Prens Takahiko'nun vakfın bahçesine 1993'de diktiği ağacın yanındaki alana, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir hatıra ağacı dikti.

Türkiye ziyaretine dün İstanbul'dan başlayan Akiko Mikasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.

Mikasa, Ankara'daki programına bu sabah Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Vakıf ziyareti sonrası Kırşehir'e geçecek olan Prenses Akiko Mikasa, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde incelemelerde bulunacak.

TBMM Başkanı Binali Yılıdırım ile de bir araya gelecek olan Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.

Muhabir: Sümeyye Özer



