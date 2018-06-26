Japonya Başbakanı Abe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre, Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.



Abe mesajına, "Bu kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiğiniz olağanüstü başarıdan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekselanslarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmelerine yönelik olarak, Japonya Hükümeti'ni ve Japon halkını temsilen, içten tebriklerimi sunuyorum." görüşüne yer veren Abe, mesajına şöyle devam etti:

"Bundan sonra da zat-ı alilerinizle birlikte iş yapabilecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tarihi güçlü dostluk bağlarına sahip Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 2015 yılında gerçekleştirdiğim Türkiye ziyaretleri, Ekselanslarının aynı yıl gerçekleştirdikleri Japonya ziyareti ve ayrıca daha sonraki zirve toplantımız vasıtasıyla düzenli olarak gelişiyor olmasından mutluluk duyuyorum.

Bundan sonra da Ekselansları ile el ele bu önemli Japonya-Türkiye ilişkilerini, siyaset, ekonomi ve kültür gibi birçok alanda daha da güçlü bir şekilde geliştirmeyi düşünüyorum."

Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu bölgesi ve uluslararası toplumda önemli rol üstlenmiş Türkiye ile güçlerini birleştirerek, bölgenin ve dünyanın barış ve refahına birlikte katkıda bulunmaya devam etmeyi arzu ettiğini vurgulayarak, "Ekselanslarının sağlık ve başarılarının devamını içtenlikle diliyorum." ifadesini kullandı.