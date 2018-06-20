Japonlar temizlikleriyle futbolseverleri büyüledi

ANKARA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Japon taraftarlar, temizlikleriyle futbolseverleri büyüledi.

BBC'nin haberine göre, Japonya milli takımının dün akşam Kolombiya ile açılış maçının ardından oturdukları koltukları temizleyip düzenledikten sonra stattan ayrıldı.

Japon taraftarların, temizlik için yanlarında büyük çöp torbaları getirdiği de dikkati çekti.

Japonya'da görev yapan futbol yazarı Scott McIntyre, bunun Japon kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, "Her şeyin mutlaka temiz olduğundan emin olmak, Japon toplumunun en önemli özelliği. Bu durum tüm spor müsabakalarında ve tabii ki futbolda da geçerli." değerlendirmesini yaptı.

H Grubu mücadelesindeki Japonya, 3. dakikada 10 kişi kalan Kolombiya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ekibini yenen ilk Asya takımı olmuştu.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz