"Japon kültürü ve Japon Kaligrafisi" konferansı

NEVŞEHİR (AA) - Japonya'nın önde gelen kaligrafi sanatçısı Sisyu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Japon kültürü ve Japon Kaligrafisi" konulu konferansa katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Sisyu’yu Nevşehir’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sisyu'nun çok değerli bir sanatçı olduğunu, sanatında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bağlı, Sisyu'nun eserlerinde yazı ve resimin bir arada oluşuna işaret etti.

Japon sanatçı Sisyu ise yaptığı sunumla kaligrafi sanatını anlattı.

Sanatını icara ederken bin 300 yıllık eşyaları kullandığını ifade eden Sisyu, fırçalarının da tamamen hayvan kıllarından olduğunu ifade etti.

Sisyu, Japonya’da çocukların 9 yaşından itibaren zorunlu olarak kaligrafi eğitimi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaligrafi sanatı hat sanatına benziyor. Hat sanatı ve kaligrafi sanatının ortak noktası, aslında önemli olan cevabı bulmak değil, cevaba giden yolu bulmak anlamına geliyor. Gelişen teknoloji kaligrafi sanatını yok etmeyeceğini düşünüyorum. Japonya’da yazıya önem veren bir kültüre sahibiz. Bunun Japonya için bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. El yazısı bir sıcaklığı da içinde barındırıyor. Bu anlamda yazı hayatımızda yaşamaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından sanatçı Sisyu, canlı performans sergiledi. Sisyu’nun performansı, büyük beğeni topladı

Konferansı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Hidetaro Chokki de takip etti.



Vali Aktaş, konferans sonurda Sisyu'ya tablo hediye etti.