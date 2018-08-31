Japon fotoğraf sanatçısı Asaoka Kapadokya'yı fotoğrafladı

NEVŞEHİR (AA) - Japonya'da bir magazin dergisinin foto muhabirliğini ve yazarlığını yapan Megumi Asaoka, Kapadokya bölgesini ülkesinde tanıtacak.



Japonya'nın Tokyo kentinde 2016 yılında yapılan fuarda Nevşehirli yetkililer tarafından Kapadokya'ya davet edilen fotoğraf sanatçısı ve yazar Megumi Asaoka, bölgede 2 hafta boyunca çektiği fotoğrafları ülkesinin popüler dergilerinden Magazine Capa'da yayınlayacak.



Göreme beldesinde gazetecilerle bir araya gelen Asaoka, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın kültürel ve doğal güzelliklerini ülkesinde tanıtmayı amaçladığını söyledi.



Asaoka, "Çocukluğumdan beri Kapadokya'nın ismini duyuyorum. Balon fotoğraflarını görüyordum ve çok merak ediyordum. Daha önce İstanbul'a gelmiştim ama Kapadokya’ya gelmemiştim. Çok merak ettiğim için geldim." dedi.

İki hafta boyunca yaklaşık 4 bin fotoğraf çektiğini aktaran Asaoka, “Kapadokya'nın insanları çok sıcak, çok etkilendim. Tüm Japonların buraya gelmesini istiyorum. Hiçbir güvenlik sıkıntısı yok. İnsanlar beni evlerinde çay içmeye davet etti. Kapadokya insanının sıcaklığını bütün Japonların görmesini arzu ediyorum." diye konuştu.



Çektiği fotoğrafların görev yaptığı dergide yayınlanacağını ifade eden Asaoka, fotoğraflar ve makalelerle Türk ve Japon dostluğunu ilerletmek istediğini dile getirdi.



Asaoka, "Japonya'da unuttuğumuz ama burada hatırladığım bir şey var. Burada aileye, dine ve arkadaşlığa verilen önemi gördüm. İnsanlar birbirine zaman ayırıyor. Bu sıcak ilişkileri burada hissettim. Bu ilişkileri Japonya'da unutmuşuz. Bu sıcak ilişkileri hissetmeleri için tüm Japonları buraya davet ediyorum." şeklinde konuştu.



Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil de Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun çok önemli olduğunu kaydederek, “Megumi Asaoka'yı 2016 yılında Japonya'daki bir fuarda tanımıştık ve davet etmiştik. Kendisi buraya geldi ve Kapadokya'yı fotoğrafladı. Büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Japonların 2019 yılında daha çok geleceğine inanıyorum. Japonlar çok dürüst ve saygılı insanlar. Biz Japonları çok seviyoruz. Japonlar da Kapadokya'yı çok seviyor. Tüm Japon halkını Kapadokya'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.