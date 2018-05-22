Japon Büyükelçi Miyajima Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Bölgedeki gezisinin ardından Nevşehir Belediyesine geçen Miyajima, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile görüştü.

Kapadokya'nın doğal güzelliklerinden hayranlıkla bahseden Miyajima, daha önce kış döneminde geldiği bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğüne şahitlik ettiğini belirtti.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının güçlü olduğunu dile getiren Miyajima, Japon televizyon kanallarınca Kapadokya'da dizi çekilmesi yönünde düşünceleri olduğunu ifade etti.

Miyajima, "Kapadokya, gerçekten muhteşem güzellikte doğası olan bir bölge. Japonlar için Türkiye denilince Kapadokya akla gelir. Kapadokya'yı kış aylarında ziyaret ettiğimde karlı bir manzara ile karşılaşmıştım. Bu kez geldiğimde ise başka bir Kapadokya gördüm. Kapadokya'da, bu güzelliklerin tanıtımına da katkı sunacak olan bir dizi film çekilmesini düşünüyorum. Ülkemizden bölgeye gelen turist sayısının artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

- "Turistlerin çoğu Japon"

Belediye Başkanı Seçen de bölgenin özelliklerini anlatarak, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin çoğunluğunun Japonlardan oluştuğunu kaydetti.

Seçen, "Kapadokya, doğal ve kültürel zenginlikleri ile eşsiz bir yer. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir bölge. Bu güzellikleri en çok Japonlar ziyaret ediyor. Kapadokya doğal bir film platosu, dolayısıyla bu kapsamda bize düşen görevi yapmaya hazırız. Japon halkının Türkiye'yi ve Nevşehir'i sevdiği gibi bizler de Japonya halkını çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarette Miyajima Seçen'e ülkesine özgü bardak, Seçen de konuğuna yöresel el sanatlarından çanak amfora hediye etti.