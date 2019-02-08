Japon Bahçesi'ni 100 bin turist ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan Japon Bahçesi'ni geçen yıl 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Japonya'dan bitkiler getirilerek kurulan Japon Bahçesi, Japon arkeologların da yer aldığı Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyündeki Kalehöyük Kazı alanı, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü yerleşke bulunuyor.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Geçen yıl, ücretsiz olarak gezilebilen Japon Bahçesi'ni çoğunluğunu Japon turistlerin oluşturduğu 100 bin kişi ziyaret etti.

Aynı yerleşke içinde bulunan ücretli olan Kaman Arkeoloji Müzesini 30 bin, Hirfanlı Gölü Kamp alanını da 10 bin kişi ziyarette bulundu.



