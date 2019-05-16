Jandarmanın eğitim köpekleri öğrencilere tanıtıldı

KONYA (AA) - Beyşehir'de, jandarma teşkilatında timlere eşlik eden eğitimli köpekler öğrencilere tanıtıldı.



Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü kıyısındaki Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nda açılan stantta, öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.



Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan teşkilatın eğitimli köpeklerinden İz Takip Köpeği Gürbüz ile Bomba Arama Köpeği Haylaz da tanıtım programı sırasında geldiği alanda öğrencilerin ilgi odağı oldu.



İz takip köpeği Gürbüz'ün eğitmeninin verdiği komutlara uyarak yaptığı gösterisi ile eğitmeninin verdiği komutlara uyarak iki ayağı üzerinde selam durduğu anlar ilgiyle izlendi.

Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile donatılan alanda, olay yeri inceleme, trafik, askeri araçlar, özel eğitimli köpek timleri, jandarmanın asayiş botu öğrencilere tanıtıldı.



Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Şenol Yeşilgil gelen katılımcılara jandarma teşkilatının tarihsel geçmişi, günümüzde yürüttüğü kolluk faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Etkinliğe, Beyşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Usta, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Belediye Zabıta Müdürü Vehbi Kuru ve öğrenciler katıldı.



