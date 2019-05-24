Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Hacı Rasim Uzer Camisi'ndeki programda, din görevlilerince Kur’an-ı Kerim, ilahi, salavat ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk, vatanın ikbali için can veren kahramanların, millet tarafından ilelebet hatırlanacağını belirterek, "Allah katında en kıymetli makamlardan olan şehitliğe ulaşmış kahramanlarımızı dualarımızda ve gönüllerimizde yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürk'ün duasıyla sona eren programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Yaman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında cemaate çikolata ve gül suyu ikram edildi.