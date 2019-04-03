Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çayıralan ilçesine bağlı Çokradan Mahallesi'nde, İ.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.T. gözaltın alınırken, evinde yapılan aramada, 478 adet Hint keneviri tohumu, 5 kök Hint keneviri bitkisi, 682 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.