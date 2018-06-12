Jandarmadan sürücülere uyarı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı yol kontrol uygulamasında sürücülere uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yollarda yaşanan yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri, kontrollerini sıklaştırdı.

Özellikle ilçeye girişin yoğun olduğu Yukarı Sarıkaya, Babayağmur, Boğazlıyan, Sorgun ve Karayakup yolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında trafik akışını takip eden jandarma trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde vatandaşların bayramını kutlayıp trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar da yapılan uygulamalardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.