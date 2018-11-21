Jandarma'dan köy okullarındaki çocuklara ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba ve Sıdıklı köylerindeki ilkokullarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

Jandarmanın çocuklar ile oyunlar oynanarak birlikte zaman geçirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl kutlanan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kapsamında taşımalı eğitim gören iki ilkokuldaki öğrenciler ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile dünyadaki tüm çocukların elde ettikleri haklar, çocuk olmalarından dolayı yaşadıkları sıkıntılara çözümler, çocukların yapmak istedikleri meslekler hakkında bilgiler verilmiş, jandarma personellerince öğrencilere eğitici ve öğretici dergiler dağıtılmıştır."