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Jandarmadan kan bağışı

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Konya Şubesi tarafından Beyşehir'de ortaklaşa düzenlenen "bir...

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:22
Jandarmadan kan bağışı
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KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Konya Şubesi tarafından Beyşehir'de ortaklaşa düzenlenen "bir kan var, üç hayat kurtar" isimli kan bağışı kampanyasına ilçe merkezindeki kamu kurumları ile vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel de kan bağışı kampanyasına kan vererek destekte bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yalçın Urlu'nun yanısıra teşkilatta görev yapan rütbeli personel de Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelerek kan bağışında bulundu.

Kan bağışı esnasında, kan bağışının hem sağlık hem de hayat kurtarma açısından ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, yoğun ilgi gören kampanyaya desteklerinden ötürü jandarma teşkilatı ile tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

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