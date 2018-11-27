Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' etkinlikleri kapsamında, kadınlara çiçek ve bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cacabey Meydanı, Anıt Meydanı ve Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 'kadına yönelik şiddetle mücadele' etkinlikleri çerçevesinde çalışma yaptı.

Kurulan stantlarla farkındalık oluşturularak, kadına yönelik şiddete dikkat çeken ekiplerin dağıttıkları broşürlerde, şu ifadeler yer aldı:

"'Her türlü şiddetin karşısında, kadınlarımızın daima yanındayız.'. Kadına yönelik şiddet, dünyada en yaygın insan hakları ihlali arasında yer alıyor. Her üç kadından biri, eşi, kardeş, babası yada patronu tarafından şiddete maruz kalıyor. Şiddet bazı kadınların yaşam hakkını elinden alırken, bazılarında ise suçluluk duygusuna ve öz güven eksikliğine sürüklemektedir. Size yapılan şiddeti en yakındaki güvenlik birimlerine bildirebilirsiniz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ediyoruz. Kadına Şiddete Son Verelim!"



