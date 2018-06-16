Jandarmadan kaçıp uyuşturucuyu tarlaya gömmeye çalıştılar

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünden kaçan 2 şüpheli, tarlaya uyuşturucu madde gömmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muslubelen mevkisinde yol denetimi yapan jandarma ekipleri, bir aracın geri manevrayla yönünü değiştirip kontrol noktasından uzaklaştığını fark ederek, kaçan aracı takibe aldı.

Takipten bir ara kurtulan ve 2 kişi oldukları tespit edilen şüpheliler, 66 LH 024 plakalı aracı bir tarla kenarında terk etmiş ve burada ellerindeki malzemeyi gömmeye çalışırken yakalandı.

Yapılan incelemede, şüpheliler U.A. ve R.Ö'nün tarlaya gömmeye çalıştıkları malzemenin, 4 parça halinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Şüpheliler, gözaltına alınarak Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.