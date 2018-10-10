Jandarmadan havaya ateş eden

ANKARA (AA) - Başkentte bir düğünde havaya ateş açan iki kişiye bin 564 lira ceza verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ekim'de Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında bir düğünde ateş edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada iki tabanca ve ses ve gaz fişeği atabilen iki silah ele geçirdi.

Havaya ateş açan M.K'ye 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun’a muhalefetten bin 46 lira, İ.K.'ye ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 518 lira ceza kesildi.

- Evini cephaneliğe çevirmiş

Bu arada, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haymana ilçesi Karaömerli Mahallesi’nde yaşan H.S'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yasal izinlerin alınmasının ardından eve operasyon düzenledi.



Operasyonda H.S. gözaltına alınırken aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 3 ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeklerine ait fişekler, 3 kuru sıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 88 tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.